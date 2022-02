Energieleveranciers merken nog geen stijging wanbetalingen

Europese gasprijs zakt naar laagste niveau in drie maanden door verklarin­gen van Poetin over Oekraïne

De prijs voor aardgas in Europa is woensdag gedaald naar het laagste niveau in drie maanden tijd, na verklaringen van de Russische president Vladimir Poetin dat hij nog steeds een diplomatieke uitweg uit de crisis rond Oekraïne ziet.

