Elektronisch betalen niet mogelijk in de nacht van 18 op 19 oktober

Aantal betalingen met smartphone verdubbeld

22 september Doet corona ons diep in de geldbeugel tasten? Helemaal niet. Sinds de epidemie uitbrak, laten we onze portefeuille veel vaker op zak. Bancontact Payconiq registreerde in augustus 11,5 miljoen betalingen met een smartphone - een verdubbeling tegenover een jaar geleden - en denkt dat de tijd rijp is een woord te verzinnen voor mobiel betalen: 'biepen'.