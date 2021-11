Elektriciteitsprijzen weer omhoog door koud winterweer

Ombudsman krijgt massa klachten over hoge voorschot­ten energiele­ve­ran­ciers: “Het is jouw goed recht om je domicilië­ring aan te passen”

Het regent klachten over energieleverancier Mega. Maar wat kan je als Mega-klant doen om de financiële schade te beperken? Zet je best je automatische overschrijving stop? Betaal je die hoge voorschotfacturen gewoon niet? Zeg je jouw contract op? Ombudsman Energie Eric Houtman bespreekt de mogelijkheden en hun gevolgen. “Let op, we krijgen stilaan ook vergelijkbare klachten over andere leveranciers.”

12 november