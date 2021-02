Eigenaars van zonnepanelen kunnen met deze tool impact van terugdraaiende teller op elektriciteitsfactuur berekenen

Test AankoopTest Aankoop stelt vast dat de reële impact van de afschaffing van de terugdraaiende teller lang niet altijd gekend is. Daarom lanceert de consumentenorganisatie een online tool waarmee eigenaars van zonnepanelen de gevolgen op hun elektriciteitsfactuur kunnen inschatten. Via de tool geeft Test Aankoop ook aan vanaf hoeveel zelfverbruik mensen goedkoper elektriciteit kunnen consumeren dan onder het systeem van de terugdraaiende teller, klinkt het in een persbericht.

Prosumenten (consumenten en professionals) die al over een digitale meter beschikken, zullen vanaf de publicatie van het recente arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad vallen onder de nieuwe regeling, zonder terugdraaiende teller. Vanaf dan zal hun meter niet langer virtueel terugdraaien en betalen ze geen prosumententarief meer.

Ze betalen voortaan op basis van wat ze van het net afhalen. Voor de overtollige stroom die ze op het net injecteren kunnen ze een vergoeding krijgen van hun leverancier voor zover ze daarmee een teruglevercontract afsluiten.

Om het precieze effect van de elektriciteitsfactuur te bepalen, ontwikkelde Test Aankoop deze speciale webtool. "Op basis van een aantal gegevens zoals onder meer het vermogen van de omvormer, jouw jaarlijkse zonnepanelenproductie en je elektriciteitsverbruik, bepalen we hoeveel je als prosument vroeger betaalde voor elektriciteit en hoeveel je zal betalen onder het nieuwe systeem", zegt woordvoerder Simon November.

Compensatie

Daarnaast wordt in de tool ook rekening gehouden met de compensatie waarin de Vlaamse overheid heeft voorzien. "We geven ook aan vanaf hoeveel zelfverbruik je zelfs goedkoper af bent onder het nieuwe regime. We lanceren ook een dossier met aanbevelingen over hoe je dat zelfverbruik nu best kan verhogen.”

Test Aankoop stelt bovendien vast dat heel wat mensen de organisatie hebben opgeroepen om een rechtszaak te starten tegen de overheid op grond van leugens en contractbreuk. De consumentenorganisatie benadrukt advies ingewonnen te hebben bij een aantal juridische experts ter zake en heeft vervolgens afgezien van de piste om een rechtszaak op te starten.

Boosheid

"Op basis van het advies dat we gekregen hebben, bleek de haalbaarheid van een dergelijke claim niet realistisch. Om die redenen hebben we dan ook besloten om consumenten geen valse hoop te geven, laat staan hen te doen betalen om mee te stappen in een procedure", klinkt het.

De organisatie is zich wel bewust van de boosheid en het ongenoegen van de prosumenten en wil via politieke weg grotere compensaties bekomen voor de meest getroffen groepen: consumenten met een hoog winterverbruik zoals mensen die elektrisch verwarmen of mensen met een warmtepomp.