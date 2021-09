Eerste Telenetklanten kunnen vanaf vandaag geen reclame meer doorspoelen

Telecom­prij­zen in België duurste van Europa: waarom betalen wij zo veel? En hoe kan het goedkoper?

2 september We betalen (te) veel voor onze digitale bereikbaarheid. Ons land loopt helemaal op kop van het Europese prijzenpeloton voor internet, digitale tv en telefonie, zo stelde Test aankoop vast. Zo is surfen in België gemiddeld 30% duurder dan in onze buurlanden. Krijgen we dan ook meer waar voor onze telecombundels? Zou de komst van een vierde grote speler iets veranderen? En wat met 5G?