Dure merkkledij minder kwalitatief dan goedkopere merken, volgens Test Aankoop

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Stockver­koop in voormalige Brantano­win­kels: tweede paar schoenen aan 1 euro

20 augustus Back to school met een nieuw paar schoenen? Dan ga je best even langs in de voormalige Brantanowinkel in Halle of Anderlecht. Leden van de Facebookgroep Promojagers België, die de strafste kortingsacties met elkaar delen, deden er alvast enkele interessante koopjes. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen vind je dit weekend enkele interessante uitverkopen. Gunther Devisch van Promojagers België maakt er zijn wekelijkse supertip van voor de lezers van HLN.