Dure gasprijs zorgt voor rush op hout- en pelletkachels: is het ook echt goedkoper? En wordt het milieu deze winter het slachtoffer?

Knokke heeft ook op basis van vierkante meter duurste vastgoed van België

29 september Ook op basis van prijzen per vierkante meter vastgoed is Knokke-Heist de duurste gemeente van België. Dat blijkt uit een nieuwe gratis tool die vastgoedwebsite Immoweb gelanceerd heeft en die de gemiddelde prijs per vierkante meter op een bepaald adres kan tonen. Een vierkante meter woonruimte kost in België gemiddeld 2.135 euro, in Knokke-Heist is dat 4.987 euro.