Dubbel zoveel kandidaten voor legerjob: waarom is Defensie plots zo’n aantrekkelijke werkgever?

Dan toch geen aprilgrap: HEMA brengt biertje uit en het smaakt naar hun bekende tompoes

22 april Het leek een aprilgrap toen winkelketen HEMA en brouwer Lowlander op 1 april bekendmaakten dat ze samen een biertje op de markt zouden brengen, maar niets blijkt minder waar. Ze stellen nu hun Tompouce Ale voor, een blond bier van 5 procent dat gebrouwen is met vanille en framboos en naar de bekende tompoes van HEMA smaakt. Het is een limited edition, dus snel zijn is de boodschap als je het wil proeven.