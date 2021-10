Drinkwater uit kraan in Vlaanderen is van uitstekende kwaliteit

Het gaat om een rapport over de kwaliteit van het kraanwater in Vlaanderen in 2020. De staalnames ter hoogte van de keukenkraan in woningen of publieke gebouwen tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit ook in 2020 goed was. Zo voldeed in meer dan 99,48 procent van de analyses het kraanwater aan de kwaliteitseisen.