Door dure energieprijzen kunnen brandhoutleveranciers vraag amper volgen: “Dubbel zo druk sinds drie dagen”

Sinds de energieprijzen deze week pal de hoogte inschieten, kunnen brandhoutleveranciers in ons land amper de vraag volgen, blijkt uit een steekproef van onze redactie. “Als het aan dit tempo blijft doorgaan, dreigen we al begin december door onze voorraad heen te zijn, terwijl we in normale periodes tot eind maart voort kunnen.” Om de markt te kunnen volgen, lijken prijsstijgingen onvermijdelijk.

Nu de herfst in aantocht is, weten brandhoutleveranciers naar goede gewoonte dat het vertrouwd cliënteel hun bestelling voor de winter begint te plaatsen. Een pak nieuwe klanten zorgt ervoor dat het momenteel erg hard gaat in de brandhoutsector. “Sinds een drietal dagen is het dubbel zo druk”, bevestigt Michel Van Asch van Brandhout Michel uit het Mechelse Sint-Katelijne-Waver.

“Onze normale leveringstijd duurt normaal een week, nu al hebben we dit moeten optrekken tot drie weken”. Als het aan dit tempo op onze webshop blijft doorgaan, dreigen we al begin december door onze voorraad heen te zijn, terwijl we in normale periodes tot eind maart voort kunnen.”

Zelfde verhaal bij Brandhout Koen in het Oost-Vlaamse Evergem. Zaakvoerder Koen Verhoeven: “Mijn voorraad is al half weg, en dat is vooral te wijten aan de nieuwe klanten. Mensen beginnen hun haast verdubbelde energiefactuur te ontvangen en trekken hun conclusies. Mogelijk ben ik al tegen eind oktober uitverkocht. Zo vroeg heb ik nog nooit meegemaakt. Ik verwacht drama’s in de koude wintermaanden. Ook mensen uit Gent-centrum bellen me overigens, lage-emissie-zone of niet (lacht).”

Belandt het brandhout dan hoe dan ook in een vervuilende open haard? “Niet noodzakelijk”, verduidelijkt Verhoeven. “Mensen investeren bijvoorbeeld in houtkachels van het Deense bedrijf Heta, en die blijven ver onder de uitstootnorm. Van Asch: “Mensen stoken in de eerste plaats voor de gezelligheid, maar ik sluit niet uit dat sommigen iets achter de hand houden.”

Zijn prijsstijgingen af te wenden? Het is nog niet meteen aan de orde “Onze transportkosten zijn toegenomen, daardoor hadden we onze prijzen al eerder aangepast, nog voor de dure energieprijzen. Wij gaan onze prijzen nu niet extra laten stijgen”, zegt Van Asch. “Ik koop mijn voorraad brandhout in de regio rond Parijs, maar ook daar kampen ze met een houttekort. De Chinezen kopen massaal Frans en ander Europees hout op voor hun eigen meubelsector. Die voorraden worden onder meer via de haven van Antwerpen verscheept. Die trend is niet meer te stoppen en bepaalt mee de prijs. Alles slaat op en wij moeten dus volgen”, aldus Verhoeven.

