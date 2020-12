Dit zijn de interessantste formules om aan pensioensparen te doen

SparenAls u zelf extra wil sparen voor uw pensioen, zijn er verschillende opties om uit te kiezen. Een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering (de zogenaamde tak21) krijgen meestal de voorkeur, maar er is nog een derde, meestal onderbelichte optie: de tak23-beleggingsverzekering. Spaargids.be belicht de gelijkenissen en verschillen tussen al die formules.

Beginnende pensioenspaarders maken meestal de keuze tussen een pensioenspaarverzekering (tak21) of een pensioenspaarfonds. Het eerste is een verzekeringscontract met een gewaarborgde rente en eventueel een winstdeelname. Pensioenspaarfondsen zijn dan weer echte beleggingsfondsen.

Betere spreiding

Naast beide pensioenspaarformules is er nog een derde en minder gekende mogelijkheid: de tak23-beleggingsverzekering. Ook dat is een verzekeringsformule, maar die is wel gekoppeld aan een of meerdere beleggingsfondsen. Er is geen gegarandeerde rente en het rendement is helemaal afhankelijk van de geselecteerde beleggingsfondsen. Ook deze formule biedt in het kader van pensioensparen een fiscaal voordeel op van 25% of 30%, als u jaarlijks respectievelijk tot 990 euro of tot 1.270 euro stort.

Kiest u voor een pensioenspaarfonds, dan bent u afhankelijk van de prestaties van dat ene fonds. Doet u aan pensioensparen via een tak23-verzekering, dan kan u daar meerdere onderliggende beleggingsfondsen aan koppelen en zo de beleggingsrisico’s breder spreiden. Via een tak23-formule is het soms ook mogelijk om toegang te krijgen tot fondsen die anders niet beschikbaar zijn voor particulieren. Denk aan internationale fondsen die hier niet worden verdeeld of die normaal enkel toegankelijk zijn voor grote vermogens. Meestal bieden verzekeraars ook de mogelijkheid om de fondsensamenstelling nog te wijzigen, bijvoorbeeld als een bepaald fonds niet langer goed presteert of als u zelf liever andere klemtonen wil leggen.

Let op met instapkosten

Het grote nadeel van de tak23-formule is vaak het kostenplaatje. Normaal betaalt u op elke storting een verzekeringstaks van 2%, beheerskosten en hoge uitstapkosten. Maar bij pensioensparen spelen die kosten minder een rol: de verzekeringstaks valt weg bij tak23-producten in het kader van pensioensparen en uitstapkosten zijn minder relevant omdat het net de bedoeling is het kapitaal onaangeroerd te laten tot aan de pensioenleeftijd.

Het zijn vooral de instapkosten die u nog goed in de gaten moet houden, want bij tak23-producten kunnen die oplopen tot 6%. Dat neemt al meteen een grote hap uit uw rendement, waardoor het er toch op aankomt de instapkosten goed te vergelijken of daarover te onderhandelen. Bij de pensioenspaarfondsen bedragen de instapkosten doorgaans 2 à 3%.

Flexibiliteit

Pensioensparen via een tak 23-formule biedt iets meer flexibiliteit dan via een klassiek pensioenspaarfonds. Niet alleen is er de mogelijkheid om meerdere fondsen te selecteren, maar ook het risicoprofiel kan beter worden bijgestuurd. Binnen dezelfde bank kan u doorgaans kosteloos van een dynamisch (en meer risicovol pensioenspaarfonds) overstappen naar een minder risicovol fonds. Maar dat blijft natuurlijk wel een beleggingsfonds. Bij een verzekeraar is het daarentegen mogelijk om helemaal de overstap te maken van een meer risicovolle tak23-formule naar een klassieke tak21-variant met een gegarandeerde rente. Vooral naarmate de pensioenleeftijd nadert, kan het interessant zijn om die switch te maken naar een risicoloze formule. Let wel: niet elke verzekeraar voorziet die mogelijkheid en daarover moet u zich vooraf zeker informeren.

Belasting op het reële rendement

Doet u aan pensioensparen, dan betaalt u op uw 60 jaar een eindbelasting van 8%. Het tarief is gelijk voor pensioenspaarfondsen en verzekeringsformules, maar de berekeningswijze is wel verschillend. Voor een pensioenspaarfonds wordt de eindbelasting geheven op basis van een fictief rendement van 4,75%. Dat is voordelig als het fonds meer opbracht, maar dat is een nadeel wanneer het fonds een lager rendement bood. Bij een tak23 wordt de eindbelasting wel geheven op het reële rendement, waardoor u nooit belastingen moet betalen op rendement dat u niet behaalde.

