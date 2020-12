Dit wacht u in 2021: banken trekken kosten opnieuw op

SparenEen nieuw jaar brengt doorgaans heel wat veranderingen met zich mee bij de banken, en dat is begin 2021 niet anders. Omdat hun winsten onder druk staan door de lage rentes zoeken ze hun heil in een daling van de dienstverlening, of in een verhoging van de kosten die ze doorrekenen aan de klant. Spaargids.be zet de wijzigingen op een rij.

Spaarrekeningen

De meest opvallende wijzigingen doen zich dit jaar voor op de spaarboekjes. ING rekent voortaan 0,1% aan als u aan het loket geld afhaalt van uw Groen of Oranje Boekje, met een minimum van 3 euro. Daarnaast is het vanaf 2021 niet meer mogelijk om een ING Oranje Boekje, de ING Lion Deposit of ING Premium Boekje te openen.

Van Lanschot doekt op zijn beurt het online merk Evi op in België, waardoor de spaarboekjes van Evi geschrapt worden. Alles wordt geïntegreerd in de moederbank.

Bij Belfius moet u 2 euro per envelop betalen om uittreksels van uw spaarrekening per post te ontvangen in plaats van 1,70.

Zichtrekeningen

De gratis dienstverlening op de zichtrekening brokkelt eveneens verder af. Zo begint Argenta schuchter kosten aan te rekenen. Vanaf februari kiezen klanten uit vier pakketten. Basispakket Green met een zichtrekening, twee debetkaarten en een kredietkaart met een limiet van 1.250 euro per maand is nog steeds gratis, al betaalt u voor afhalingen en overschrijvingen aan het loket 1,50 euro. Voor een hogere kredietlimiet en bijkomende verzekeringen is er Silver of Gold (3,35 of 5,35 euro per maand). Bij het vierde pakket van 3,95 euro voor niet-natuurlijke personen worden verrichtingen in het kantoor niet apart getarifeerd.

CPH zal klanten met een gemiddeld saldo van minder dan 2.500 euro voortaan 1 euro per maand aanrekenen voor het beheer van hun rekeningpakket.

BNP Paribas verhoogt de bijdrage voor het Comfort Pack van 3 naar 3,5 euro per maand. Ook wie de basisbankdienst gebruikt moet meer betalen: 1,35 euro in plaats van 1 euro.

Bij Bpost bank blijft de b.compact-formule alleen gratis voor actieve klanten die minstens 500 euro aan inkomsten op de rekening storten in twee maanden, een lening bij de bank hebben of er een belegging bezitten. Anderen betalen 1,50 euro per maand. Voor het b.comfort-rekeningpakket stijgt het maandelijks tarief van 3,50 euro naar 4,50 euro. Wel krijgt u een extra kredietkaart.

Bankkaarten

Bij Crelan stijgen de kosten van debet- en kredietkaarten die niet zijn inbegrepen in een Pack. Een Visa Classic of Business zal 36 euro kosten in plaats van 24 euro, een Visa Gold 52,80 euro in plaats van 36 euro. Voor een klassieke debetkaart betaalt u niet langer 12 maar 14 euro. Een gestolen of verloren kaart vervangen zal 10 euro kosten in plaats van 9 euro, al blijft de service inbegrepen bij een Performance, Performance for One, Excellence of Business Plus Pack.

Bij ING is een eerste vervangkaart gratis voor jongeren tot 18 jaar en houders van de ING Groene Rekening, vanaf de tweede betaalt u 15 euro. Bij de ING Lion Account betaalt u 15 euro vanaf de eerste kaart.

Bij Deutsche Bank worden kredietkaarten MasterCard DB Titanium en DB Gold 45 euro in plaats van 30 euro per jaar.

Allerlei

Daarnaast stijgt bij Belfius de prijs om verrichtingen in het archief te laten opzoeken. Dat kost zoals voordien 15 euro per begonnen maand, maar het maximum stijgt van 150 euro naar 225 euro. Ook stijgt de prijs voor het innen of uitschrijven van een buitenlandse cheque van 6,05 naar 10 euro.

Bij CPH betalen klanten vanaf Nieuwjaar 1,50 euro om geld af te halen aan een automaat van een andere bank. Alleen jongeren worden vrijgesteld. Ook voert de bank een kost in voor het beheer van de coöperatieve aandelen. Klanten met een tegoed tot 2.500 euro betalen 30 euro, klanten met een tegoed tussen 2.500 en 5.000 euro 20 euro. Voor klanten met een hoger tegoed blijft het gratis.

Bij Deutsche Bank verhoogt de vergoeding voor de DB Personal-dienstverlening bij het beheer van vermogens vanaf 150.000 euro van 50 euro naar 75 euro per trimester. Ook transacties doen op Euronext Brussel zal meer kosten.

BNP Paribas Fortis trekt tenslotte de prijs op voor de opvolging van een geweigerde verrichting bij onvoldoende provisie op de rekening, van 6 euro naar 7,26 euro.

