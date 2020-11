Dit kan u het beste doen met geërfd geld

Voor veel mensen zal een erfenis - gesteld dat ze niet uit schulden bestaat - een welkome financiële injectie zijn die helpt om een aantal plannen (versneld) te realiseren, zoals de afbetaling van de woonst, de aankoop van een nieuwe wagen...

Als u het geld niet meteen moet uitgeven, kan u het ook sparen of beleggen. Hier zijn de klassieke vragen van toepassing. Hebt u al voldoende spaarbuffer? Waarvoor wilt u sparen? Hoelang kan u uw geld missen? Hoeveel kennis en ervaring hebt u met financiële investeringen?

Op basis van uw verwachtingen en natuurlijk uw huidige financiële toestand, maakt u dan een spaar- en beleggingsverdeling op. Is uw financiële buffer nog beperkt en wil u absoluut verliezen vermijden? Dan kiest u best voor spaar- en beleggingsformules met vaste rendementen. Hebt u wel al een ruime buffer en hebt u geen probleem met een beetje risico’s in ruil voor een hoger rendement? Dan komen ook de beurs en beursgebonden producten in aanmerking.

Generatie overslaan

Mensen leven langer dan vroeger; een resultaat daarvan is dat veel mensen al op gevorderde leeftijd zijn voor ze bijvoorbeeld een erfenis van de ouders krijgen, terwijl ze zelf al grotendeels ‘uit de kosten’ zijn en geen geldzorgen meer hebben, maar wel jongvolwassen kinderen hebben die ze graag een financieel duwtje in de rug geven.

U kan dan kiezen om de erfenis een generatie te laten overslaan en ze van grootouders direct op kleinkinderen te laten overgaan. Dat zijn ook twee vliegen in één klap: u doet uw eigen kinderen een plezier én u moet maar eenmaal erfbelasting betalen in plaats van tweemaal.

Sinds de hervorming van het erfrecht mag iedereen die kinderen heeft vrij over de helft van zijn erfenis beschikken. Met andere woorden: grootouders kunnen de helft van hun erfenis ook direct aan hun kleinkinderen schenken. De andere helft gaat nog altijd naar de eigen kinderen. Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen: zij hebben altijd minstens recht op hun deel.

Doorgeefschenking

Toch zijn er mogelijkheden om hiervan af te wijken. De eerste is de verwerping van de nalatenschap door de kinderen in het voordeel van de kleinkinderen. Opgelet: het gaat dan om de héle erfenis. De beslissing ligt ook bij de kinderen, niet bij de erflater. In dit geval wordt er dan eenmaal erfbelasting betaald.

Sinds 2018 is er in Vlaanderen nog een bijkomende mogelijkheid: de zogenaamde doorgeefschenking. Voortaan kunnen de ouders ook een deel van de erfenis die ze van hun ouders ontvingen doorgeven aan hun kinderen. Doen ze dat binnen het jaar, dan is op het doorgegeven deel géén erfbelasting verschuldigd. Ze moeten hun erfenis met andere woorden niet langer volledig doorgeven: het kan ook deels. Deze doorgeefschenking moet via de notaris gebeuren. Ze moeten bovendien de geërfde goederen of effecten zelf niet door te geven, de waarde ervan volstaat.

Ook in Wallonië bestaat een dergelijk decreet sinds 2019, maar hier moet de doorschenking gebeuren binnen de negentig dagen na de aangifte van de eerste erfenis. Het is ook nog steeds wachten op de datum waarop het decreet in werking treedt. In Brussel werd een onderzoek naar de doorgeefschenking opgenomen in het regeerakkoord, maar de gewestregering zegt momenteel andere prioriteiten te hebben.

