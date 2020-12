Distributienettarieven elektriciteit dalen opnieuw

Sparen U gaat scheiden. Wat nu met de verzekerin­gen en de aansprake­lijk­heid van uw kinderen?

7 december Een ongeval is snel gebeurd. Als uw kinderen schade veroorzaken aan derden, dan zorgt de familiale verzekering ervoor dat u niet voor de schade opdraait. Maar hoe regelt u dat best in geval van een scheiding? Spaargids.be bekeek de aandachtspunten.