Distributienettarieven dalen volgend jaar met 105 euro voor gemiddeld Vlaams gezin

IN KAART. Dit zijn alle restau­rants uit de nieuwe Gault&Millau-gids

Thierry Theys van Nuance in Duffel is door restaurantgids Gault&Millau bekroond tot Chef van het Jaar 2022. Vanmiddag werd de negentiende editie van de Gault&Millau opnieuw digitaal voorgesteld. Bekijk alle restaurants met een score van 17 of meer hier op de kaart of in de tabel iets verder. Je vindt ook alle opgenomen restaurants in jouw provincie op de kaart. Helemaal onderaan gieten we alle door de gids opgenomen restaurants van Vlaanderen en Brussel in een overzichtstabel.

14 december