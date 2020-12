Diesel tanken wordt weer duurder vanaf morgen

Kortessem Man (38) tankt jaar lang met gestolen kaart: 12 maanden cel

24 november Een 38-jarige man uit Kortessem is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden omdat hij tussen oktober 2016 en februari 2018 herhaaldelijk ging tanken aan een tankstation in Borgloon met een gestolen bankkaart. Daarvoor moet hij nu een schadevergoeding van ruim 8.000 euro betalen. “Ik had die kaart gevonden, tikte toevallig de code 1-2-3-4 in en die werkte.”