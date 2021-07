Diesel tanken voor het eerst in vier maanden goedkoper

Colruyt roept Salame Cotto terug wegens aanwezig­heid listeria­bac­te­rie

13 juli Winkelketen Colruyt roept in overleg met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) Salame Cotto uit de eigen beenhouwerij terug vanwege de aanwezigheid van de bacterie listeria monocytogenes. De betrokken vleeswaren werden verkocht in alle winkels van Colruyt in België en Luxemburg.