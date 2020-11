Deze zaken bepalen uw keuze voor een energieleverancier

EnergieDe energiemarkt is voortdurend in beweging. Leveranciers werpen tal van argumenten in de strijd om u van hun diensten te overtuigen. Maar wat bepaalt nu echt onze keuze? En hoe kan u te weten komen welke energieleverancier aan uw specifieke eisen beantwoordt? Mijnenergie.be zocht het uit.

De Vlaamse energieregulator VREG peilde van midden juni tot halfweg juli via een enquête naar het gedrag en de motivatie van de elektriciteits- en aardgasklanten in Vlaanderen. Ruim 1.000 gezinnen beantwoordden voor die Marktmonitor een hele reeks vragen rond hun energievoorkeuren. Eén van de hamvragen luidde ‘waarom kiest uw gezin voor een bepaalde energieleverancier?’

Prijs én groen primeren

De portemonnee blijft niet verwonderlijk stevig op kop wat de keuzecriteria betreft. Liefst 82% van de gezinnen zegt dat vooral de prijs hun beslissing beïnvloedt. Dat percentage blijkt in coronatijden trouwens min of meer onveranderd ten opzichte van 2019.

Groene stroom is het tweede belangrijkste criterium. 47% van de respondenten noemt het een belangrijke reden om wel of niet voor een bepaalde energieleverancier te kiezen. Héél opvallend bij dat resultaat: bij de ondervraagde respondenten waren het vooral de 65-plussers die dit belangrijk vonden, veel meer dan de jongere consumenten.

Op de derde plaats: de betrouwbaarheid van de leverancier. 38% van de gezinnen neemt ook dat mee in de beslissing. De sterke vertegenwoordiging van lager geschoolden, huurders en consumenten die online niet actief zijn, springt bij die groep in het oog. Daarnaast gelden nog andere argumenten, zoals een betere dienstverlening (30%), elektriciteit uit België of Vlaanderen (26%), de keuze van familieleden (24%), de aanwezigheid van zonnepanelen (21%), het feit dat de stroom niet uit kernenergie afkomstig is (20%) of omdat de leverancier extra diensten aanbiedt (15%).

Maak de beste keuze

1. Prijs

Het aanbod van de verschillende energieleveranciers zelf vergelijken, is een moeilijke en tijdrovende klus. Een prijsvergelijkingssite bundelt de energiemarkt in één overzicht. U ontdekt in enkele muisklikken bij welke leverancier u het minst betaalt en hoeveel u mogelijk bespaart, en welke kortingen u mogelijk krijgt.

2. Groene energie en herkomst

Vindt u de herkomst en duurzaamheid van stroom belangrijk? Op de website van de VREG vindt u de herkomstvergelijker. Dat handige overzicht toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten in het vorige kalenderjaar. U ontdekt in één beweging ook het land of de regio van herkomst en de energiebron. Via de prijsvergelijkingstabel van mijnenergie.be ziet u dan weer wat het percentage groene stroom is per contract.

3. Betrouwbaarheid en dienstverlening

De Servicecheck is een samenwerking tussen de VREG en de Federale Ombudsdienst Energie. U kan tot drie energieleverancier met elkaar vergelijken op zaken als aantal klachten (per 5000 klanten), de gemiddelde tijd dat het hen kost om te antwoorden op mails of brieven, de diverse betalingsmogelijkheden én bijkomende kosten en hoe het contact verloopt.

