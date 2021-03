Demir wil capaciteitstarief uitstellen: “De mensen hebben het gehad”

"Steeds meer vrouwen hebben geen geld voor maandver­band of tampons"

6:46 Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) trekt aan de alarmbel over het probleem van menstruatie-armoede. "Steeds meer vrouwen hebben geen geld om maandverband of tampons te kopen", zegt Groothedde. De Groen-politica verwijst naar cijfers van de vzw BruZelle, een vzw die maandverband inzamelt en nadien anoniem verdeelt. De vzw verdeelde vorig jaar 17.000 zakjes met maandverband, dubbel zoveel als de 8.400 zakjes in 2019 en vijf keer zoveel als de 3.300 zakjes in 2018.