Demir over zonnepanelenfiasco: “Het spijt mij zeer, ik zal er alles aan doen om het op te lossen”

OPINIE. Johan Krijgsman (ERA): “Vlaanderen heeft géén probleem met de betaalbaar­heid van woningen”

8 januari De vastgoedprijzen in Vlaanderen zijn - ondanks corona - alweer sterk gestegen het voorbije jaar. Met zo’n zes procent. Dat nieuws ontlokt bij sommigen de vraag of ons vastgoed nog wel betaalbaar is, en of onze woningen niet stilaan te duur worden. Vooral voor jonge gezinnen die een eerste huis of appartement kopen. “Een volkomen onterechte vrees”, zo stelt vastgoedspecialist Johan Krijgsman, CEO van ERA, de grootste makelaarsgroep van Vlaanderen. “De betaalbaarheid van onze woningen hangt van zó veel meer af dan enkel de ‘droge prijs’ van een woning.”