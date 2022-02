Demir legt zich niet neer bij overcompensatie van zonnepanelen: “Dan nog liever strijd voor de rechtbank”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir is ervan overtuigd dat ze een sterk juridisch dossier heeft om te snoeien in de groenestroomcertificaten. Dat zei de N-VA-politica in ‘VTM Nieuws’. “Ik ga liever de strijd aan voor de rechtbank dan dat ik me zomaar neerleg bij de overcompensatie van 200 grote bedrijven die in zonnepaneelinstallaties handelen”, aldus Demir.

De Vlaamse regering besliste vrijdag dat ze de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten gaat uitbetalen aan grote investeerders. De regering wil de uitbetaling stopzetten voor zo’n 1.200 installaties van ongeveer tweehonderd investeerders. Het gaat om installaties van voor 2013, waarvan de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld zijn aan de energieprijs. Vlaanderen wil op die manier de energiefactuur van de burgers en de kleine bedrijven verlichten.

Demir haalt het voorbeeld aan van investeerders wier installatie al is terugbetaald, maar die wel nog jaarlijks 700.000 euro aan subsidies krijgen. “Alsof die bedrijven elk jaar de Lotto winnen dus. Dit willen we voorkomen, want dat voelen we uiteraard in onze energiefactuur. Wie zoiets verdedigt is wereldvreemd. Dit is een princiepskwestie. Die 1,2 miljard euro verdeel ik veel liever onder 6,5 miljoen Vlamingen”, zegt minister Demir.

De procedureslag zou nog geen 40 euro per gezin opleveren. “Maar er zitten natuurlijk nog maatregelen in het pakket”, klinkt het. “De distributienettarieven gaan dit jaar met 20 procent naar beneden. Volgend jaar zullen er ook een aantal beslissingen genomen worden die recurrent en structureel effect zullen hebben, denk maar aan de gasheffing op bedrijven. Met die 40 à 50 miljoen gaan we de energiefactuur van de mensen verlichten.”

“Geen vestzak-broekzakoperatie”

Demir is ervan overtuigd dat ze een sterk juridisch dossier heeft om te snoeien in de groenestroomcertificaten. “De subsidies die verleend zijn voor 2013 zijn zo hoog dat ze de regels van de staatssteun overschrijden”, klinkt het. We zijn al maanden bezig met dit project en ik ga het vel van de beer uiteraard niet verkopen voor die geschoten is. Maar ik ga liever de strijd aan voor de rechtbank dan dat ik me zomaar neerleg bij de overcompensatie van 200 grote bedrijven die in zonnepaneelinstallaties handelen. En dat op de kap van miljoenen alleenstaanden, gezinnen en kleine zelfstandigen.”

“Wij behoeden ons voor een zoveelste eenmalige maatregel of vestzak-broekzakoperatie. Kosten uit de factuur halen om ze via de belastingen opnieuw te innen, daarmee helpen we de mensen niet vooruit”, besluit Demir.