Delhaize sluit winkels uur vroeger op vrijdag

Chocola­tier proeft hazelnootpasta’s: “Niet Nutella maar Delhaize en Colruyt hebben de lekkerste”

3 oktober De cijfers liegen er niet om: Belgen eten graag ‘bokes met Nutella’. In ons land gaan jaarlijks dertien miljoen potten over de toonbank, of 24 potten per minuut! Maar is Nutella echt de allerbeste hazelnootpasta om van te smullen? Binnen onze rubriek consumententesten nam de Brugse chocolatier Dominique Persoone, bekend van The Chocolate Line in Brugge en Antwerpen, deze week zestien hazelnootpasta’s onder de loep.