Delhaize roept op om op tijd inkopen te doen voor eindejaarsfeest

Aldi en Colruyt

Andere supermarktketens lanceren zo’n oproep niet. “Rondvraag op het terrein leert dat de drukte in onze winkels onder controle is”, zegt Jason Sevestre van Aldi. “Uiteraard hebben we afgelopen week een drukbezochte week gekend en dat is begin deze week niet anders. Traditioneel zien we de laatste 2 weken van december een piek. Als we vergelijken met de voorgaande jaren, hebben we het gevoel dat de drukte zich automatisch al wat meer gespreid heeft. Onze voorraden in de winkel zijn sowieso afgestemd op meer drukte.”