Decathlon wil jouw zonne-energie, jij krijgt sportgerief

Bol.com verwacht te kunnen doorwerken als Nederland avondklok invoert

19 januari Webwinkel bol.com verwacht dat het werk in de distributiecentra in de avonduren door kan gaan als er een avondklok wordt ingesteld in Nederland om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat laat een woordvoerder van het dochterbedrijf van supermarktconcern Ahold Delhaize weten.