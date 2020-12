De grootste verdiener bepaalt de gezinsuitgaven: “Er werd niet met mij overlegd”

“Een stuk van het loonver­schil tussen mannen en vrouwen komt door eigen keuzes, dat moet je niet wegwerken”

26 augustus Vrouwen verdienen in ons land jaarlijks bijna een kwart minder dan mannen. Concreet: in 2017 hadden werkende mannen in ons land een gemiddeld brutojaarloon van 35.550 euro, terwijl vrouwen het met 27.143 euro moesten doen. Toch vindt arbeidseconoom Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel, niet dat dit verschil zomaar moet verdwijnen. Hoe is de loonkloof zo groot geworden, en waarom blijft er beter een onderscheid bestaan?