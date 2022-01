De Bleeker: "Niet de bedoeling dat klanten bank worden van energieleveranciers"

Volgens De Bleeker gebeuren de aanpassingen aan de voorschotfacturen in de meeste gevallen te goeder trouw. "Het is een feit dat de energieprijzen serieus gestegen zijn en dus is het logisch dat ook de voorschotfactuur stijgt. Maar het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat klanten de bank worden van de leverancier", zei ze in ‘De Wereld’ Vandaag op Radio 1.

Oplossing

Intussen werkt de regering verder aan een oplossing voor de hoge energieprijzen. Een btw-verlaging is daarbij niet de oplossing, vindt De Bleeker. En ook een cheque voor de middenklasse, zoals coalitiepartners PS en Groen voorstellen, is volgens de staatssecretaris erg duur. “Dat gaat over 800 miljoen euro à een miljard. De vraag is of dat de beste manier is om geld uit te geven. Je lost het probleem niet op door een gezin 200 euro te geven”, klonk het. Volgens De Bleeker komen er in elk geval op korte termijn oplossingen op tafel, “die tijdelijk en doelgericht zijn en binnen het budgettaire plaatje passen”. Deze week vinden een aantal technische vergaderingen plaats. Mogelijk volgt daaruit ook een akkoord binnen het kernkabinet, maar of dat deze week nog lukt, is nog niet zeker.