De beste champagne en bubbels voor het minste geld. Sepideh proeft feestflessen uit de supermarkt

Onze huissomme­lier proeft 10 budgetcham­pag­nes uit de supermarkt: “Amper 9,99 euro voor een heerlijke champagne”

5 december Spotgoedkope champagnes die soms zelfs onder de symbolische grens van 10 euro duiken? Was het enkele jaren geleden nog ondenkbaar, dan is het intussen vlak voor de feestdagen vaste prik in de supermarkt. Maar smaken ze ook lekker? Welke scoort het best, en welke zijn gebuisd? Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia doet de test en proeft tien budgetchampagnes.