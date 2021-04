Cybercriminelen stelen kortingbonnen van honderden Delhaize-klanten

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Met deze code krijg je fikse korting voor alle Plop­sa-par­ken in ons land

16 april 8 mei. Dat is de datum die onze regering vooropstelt voor de heropening van de pretparken in ons land. Wie graag naar Plopsaland De Panne of een ander park van de groep trekt in België, kan met een eenvoudige code een fikse korting schoren op de toegangstickets. De leden van Promojagers België maken er deze week hun supertip van voor de lezers van HLN.