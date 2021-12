CREG beschuldigt energieleverancier Mega van praktijken die neigen naar "bewuste misleiding" consument

De naam van Mega viel regelmatig als het ging over energiespelers die, net zoals Vlaamse Energieleverancier (VEL), in de problemen zouden dreigen te komen. Volgens het bedrijf zelf was daar niets van aan. Ook Test-Aankoop zei eerder al dat er geen acuut gevaar dreigde.

Lees ook Play Opnieuw onderzoek naar energieleverancier Mega na klachten

De consumentenorganisatie had begin oktober wel kritiek op de handelwijze van Mega. “Het getuigt effectief van voorzichtigheid om je voorschotfactuur te verhogen als je een variabel contract hebt, maar dan nog zou het initiatief bij de consument moeten liggen. Uiteindelijk zijn zij het best geplaatst om hun eigen (financiële) toestand in te schatten. Het verplichte en veralgemeende karakter van een verhoging van de voorschotfacturen voor een aantal consumenten met een vast contract, vinden wij hoe dan ook veel minder gerechtvaardigd”, klonk het bij Test-Aankoop.

Even later diende de verbruikersorganisatie klacht in tegen Mega. “Wij beschouwen de praktijk van Mega om zonder instemming van klanten een verhoging van de voorschotfacturen op te leggen als een oneerlijke handelspraktijk en hebben daarom besloten een klacht in te dienen bij de Economische Inspectie”, zei Simon November, woordvoerder van Test Aankoop, toen.

Eind oktober opende de Economische Inspectie voor de tweede keer in een jaar tijd een onderzoek naar de omstreden energieleverancier. Het regende klachten, onder meer van klanten die plots een veelvoud van hun voorschot moeten betalen en hun vast contract plots zien veranderen in een variabel. Na het eerste onderzoek van de Economische Inspectie moest Mega in april van dit jaar al een boete van 100.000 euro betalen voor het systematisch misleiden van klanten.

En nu waarschuwt de federale energiewaakhond CREG consumenten voor de praktijken die de Luikse energieleverancier Mega toepast. Het gaat om aanbiedingen die neigen naar “bewuste misleiding”, aldus de CREG. Concreet gaat het om ‘gaming’, waarbij Mega regelmatig switcht tussen indexeringen op maand- of kwartaalbasis met volgens de CREG maar één doel: goed scoren in de resultaten van bestaande prijsvergelijkers. In de praktijk is er echter geen garantie op een effectief voordelig contract. Dat maakt het voor de consument verwarrend en moeilijk om goede keuzes te maken.

De CREG is erg scherp voor de stroom- en gasleverancier. “Mega doet hiermee niets onwettigs, maar door dit op bijna maandelijkse basis toe te passen bij meerdere van haar variabele producten, scoren ze op een kunstmatige wijze goed in de prijsvergelijkers en kunnen we minstens spreken van een gebrek aan transparantie en neigt dit zelfs naar een bewuste misleiding van de consument”.

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is een onafhankelijke energiewaakhond met een dubbele taak. De CREG houdt toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, én waakt erover dat de markt het algemeen belang van de consument beoogt.