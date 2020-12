Coronavirus zorgt ook voor grilligheid op de woonmarkt: dit moet u weten

SparenHet spreekt voor zich dat de afgelopen negen maanden ook een invloed hadden op de gang van zaken op de Belgische woonmarkt. In vergelijking met 2019 vielen de aanvragen voor een woonlening in 2020 dramatisch terug, om vervolgens eventjes op te veren tijdens de zomer. Nu de tweede lockdown al even aan de gang is, valt ook het aantal aangevraagde kredieten opnieuw terug. Spaargids.be bekijkt wat de impact daarvan is op mensen die nu naar de bank willen stappen voor een woonlening.

-40% in april

In 2019 sloten alle Belgen samen bijna 310.000 hypothecaire kredietovereenkomsten af voor een totaalbedrag van bijna 42 miljard euro (exclusief herfinancieringen). Dat absolute topjaar hadden we deels te danken aan de kooprush in functie van de afgeschafte Vlaamse Woonbonus op 1 januari. Nog voor corona ons in de greep had, tekende zich in januari al een kleine terugval af. We vroegen toen 13,79% minder hypothecaire kredieten aan dan dezelfde maand een jaar voordien.

Dat percentage bleef nadien enige tijd stabiel, om in april 2020 helemaal in te zakken. Toen daalde het aantal kredietaanvragen met liefst 39,82% ten opzichte van april 2019. Dat viel ontegensprekelijk toe te schrijven aan de eerste lockdown. De combinatie van stopgezette woningbezoeken, minder bereikbare bankkantoren en uitgestelde notarisaktes bleek toen nefast voor de woningmarkt.

Heropleving bij versoepelingen

De versoepelingen misten hun effect in de zomer niet. De Belg popelde om zijn woondromen waar te maken en diende 24,13% meer aanvragen in dan een jaar eerder. Die tendens zette zich ook in het derde trimester verder. In oktober is er opnieuw sprake van een daling van 25,66%. Daar zat de onduidelijkheid rond woonbezoeken zeker voor iets tussen.

Stevige debatten tussen de immosector en de bevoegde overheden leidden uiteindelijk tot een eenduidig besluit. Huisbezoeken vinden alleen nog plaats als er niemand anders dan de kandidaat-koper of -huurder in het pand aanwezig is. De makelaar, verkopers of verhuurders moeten dus buiten wachten tot het bezoek is afgerond. Ondanks de verstrengde maatregelen is het bovendien nog altijd mogelijk om een akte te ondertekenen bij de notaris.

Vastgoedtransacties toegenomen

Wat het aantal toegekende kredieten betreft, overtroffen we in 2020 geen enkele maand het peil van 2019. Het effect van het stijgende aantal aanvragen in het derde trimester uitte zich wel al in een totaal kredietbedrag dat in oktober ruim 6% hoger lag een jaar eerder. Bovendien steeg volgens de Notarisbarometer het aantal vastgoedtransacties in het derde trimester met 11,6% ten opzichte van een jaar eerder, na een daling van 15,9% in het tweede trimester.

Lenen almaar goedkoper

De rente zette op haar beurt de dalende trend uit 2019 verder. Begin dit jaar bedroeg de gemiddelde rentevoet voor een lening met een looptijd van twintig jaar en een eigen inbreng van minimum 20% volgens de Rentebarometer van Immotheker 1,65%. Begin december bedroeg dat nog 1,24%. In de praktijk kan het nog scherper. Uit offertes die kooplustigen met Spaargids.be delen, blijkt dat de rentevoeten voor woonkredieten aan gelijkaardige voorwaarden almaar vaker onder de grens van 1% duiken, met absolute uitschieters van 0,82% en zelfs 0,76%.

