Coronacrisis joeg de prijzen in 2020 niet de hoogte in

De gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus heeft de prijzen vorig jaar niet opgedreven. Dat blijkt vandaag uit het Jaarverslag 2020 van het Prijzenobservatorium. In België bedroeg de globale inflatie in 2020 gemiddeld 0,4 procent, tegenover 1,2 procent in 2019. Die sterke daling was vooral te verklaren door dalende energieprijzen, die de stijgende consumptieprijzen voor levensmiddelen compenseerden.

De gemiddelde totale inflatie van onze voornaamste buurlanden daalde eveneens in 2020 en bedroeg 0,5 procent (tegenover 1,5 procent in 2019). Net als in 2019 was de totale inflatie in België met 0,4 procent in 2020 dus lager dan gemiddeld in de buurlanden.

De consumptieprijzen van energieproducten daalden gemiddeld met 11 procent op jaarbasis in 2020. Het waren vooral de prijzen voor vloeibare brandstoffen en gas die een bijzonder sterke daling kenden, en in mindere mate de prijzen voor motorbrandstoffen en elektriciteit, voornamelijk door de wereldwijde gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus. In de buurlanden kenden de energieprijzen op jaarbasis een daling van 5,5 procent.

Levensmiddelen

De consumptieprijzen voor levensmiddelen gingen in 2020 wel de hoogte in, namelijk met 2,6 procent (tegenover 1,3 procent in 2019). Globaal is deze inflatie hoger dan deze waargenomen in de vier voorgaande jaren, toen die gemiddeld 2,1 procent bedroeg. De inflatie van levensmiddelen in de buurlanden steeg licht naar gemiddeld 2,7 procent. De Belgische inflatie blijft daardoor licht onder het gemiddelde van de buurlanden.

Wat betreft de levensmiddelen is de stijging het grootst voor de prijzen van de niet-bewerkte levensmiddelen (4,7 procent), de prijzen van bewerkte levensmiddelen kenden een kleinere stijging (2,1 procent). De productgroep die het meest bijdroeg tot de inflatie is het vlees, voornamelijk het varkensvlees en charcuterie vertoonden de grootste jaarinflatie (respectievelijk 5,9 procent en 4,3 procent). Ook voor fruit steeg de inflatie, maar dat kwam vooral door de slechte oogsten tijdens de seizoensperiode 2019-2020.

De inflatie voor de diensten kwam in 2020 uit op 1,8 procent, net zoals in het voorgaande jaar, terwijl de inflatie voor niet-energetische industriële goederen (NEIG) vertraagde van 1,0 procent in 2019 tot 0,7 procent in 2020. De reden hiervoor is de vertraging van de inflatie voor verpleging in een ziekenhuis, kleding, culturele diensten, verzekeringen en medische producten. In onze buurlanden bedroeg de gemiddelde diensteninflatie vorig jaar 1,2 procent, wat lager is dan in ons land.