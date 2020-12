Corona leidt tot omwenteling in uw vertrouwde winkelstraat

Ook dit jaar maakt vastgoedadviseur JLL een balans op van de retailvastgoedmarkt. Dat 2020 daarbij allesbehalve normale cijfers oplevert, is een open deur intrappen. “De lockdowns en social distancing omwille van het coronavirus hebben op de retailmarkt een ultieme schokgolf veroorzaakt”, zegt Jean-Philip Vroninks, gedelegeerd bestuurder bij JLL Belux. Tal van retailers gingen in overlevingsmodus, enkele merken – denk aan FNG Groep met onder meer Brantano, CKS en Fred & Ginger – moesten de boeken neerleggen. Of vechten voor hun overleven, zoals E5 Mode of Mega World. Alleen de voedingssector bleef goed presteren, aangezien die minder onderhevig is aan de lockdownbeperkingen.