Consumenten kunnen aanzienlijk besparen op telecomuitgaven, zegt telecomwaakhond BIPT

Britse pubs verkopen bijna 40 procent minder bier dan voor coronapan­de­mie

De voorbije maanden is de situatie in de Britse pubs opnieuw bijna net zoals ze voor corona was, maar toch lijkt de pandemie een trendbreuk te betekenen voor de bierconsumptie. In 2021 gingen er 1,5 miljard pints (ruim een halve liter) minder over de toog dan in 2019, of een daling met 38 procent. Dat meldt de British Beer and Pub Association (BBPA).

11 februari