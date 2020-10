Carrefour stopt met verkoop plastic zakken aan kassa

Gemiddeld huis kost ruim 303.000 euro: 16.000 euro duurder in één jaar

8 oktober Het afgelopen kwartaal steeg de gemiddelde prijs van een woning in Vlaanderen tot een recordbedrag van ruim 303.000 euro. Daarmee is een huis al 16.000 euro duurder geworden in vergelijking met 2019, blijkt uit de Notarisbarometer. De verklaring ligt bij de enorme vraag naar vastgoed en vooral naar grotere huizen die hoger geprijsd zijn. Volgens kenners zal de markt de komende maanden eindelijk (een beetje) bekoelen.