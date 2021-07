Carrefour roept vanilleroomijs terug

Oostende Is de vis op uw bord op een duurzame manier gevangen en bereid? Veertien bedrijven krijgen erkenning voor hun inspannin­gen

22 juni Gaat de mens die uw pladijs of garnalen bereidt op een duurzame manier te werk? Naast rederijen kunnen vanaf nu ook visserijbedrijven of restaurants die inspanningen leveren op het vlak van duurzaamheid, aanspraak maken op een certificaat. De eerste 14 certificaten werden uitgedeeld in aanwezigheid van onder meer minister voor Visserij Hilde Crevits (CD&V).