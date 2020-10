Carrefour roept basmatirijst terug wegens verhoogd gehalte aflatoxine

Belg shopt nog altijd liefst ‘in het echt’

12 oktober Of we sinds de sluiting van de winkels door de coronacrisis massaal gewonnen zijn voor online shoppen? Vergeet het maar: de Belgische consument koopt nog altijd het liefst van al in een fysieke winkel, en die verzuchting is een half jaar na de lockdown groter dan ooit.