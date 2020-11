Bpost levert vanaf februari ook pakjes op zondag

Hasselt Hasseltse postbode roept op tot meer respect: “Wij zitten op ons tandvlees”

23 november Dat de medewerkers van Bpost de handen vol hebben, is geen geheim. Zo maakte het postbedrijf afgelopen weekend bekend dat zo’n vijf procent van de klanten hun pakje zelf zal moeten ophalen in een afhaalpunt. Nieuws dat niet bij iedereen in goede aarde valt. En dat merkt ook de Hasseltse postbode Steve Meert (40) op. “Tijdens de vorige lockdown werden we bestempeld als helden, nu worden we verweten dat we ‘luieriken’ zijn. Alle medewerkers van Bpost doen nochtans echt hun uiterste best. We zitten op ons tandvlees.”