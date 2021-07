Bpost duidt Dirk Tirez aan als nieuwe CEO: “Rustbrenger na turbulente periode”

Spaarcen­ten kunnen niet op tegen stijgende inflatie: wat zijn de gevolgen?

9 juli De inflatie is in ons land de voorbije maanden stevig gestegen. Dat betekent dat het algemene prijspeil de hoogte in gaat en jouw centen minder waard worden. Maar wat zijn de gevolgen voor de spaar- en hypotheekrente? Spaargids.be legt het uit.