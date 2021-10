Boerensyndicaat voert actie aan supermarkten: “Retailsector handelt als hedendaagse slavenhandelaar”

Extra label op verpakking moet voedselver­spil­ling tegengaan: “Kijk, ruik en proef vooraleer je iets weggooit”

29 september Meer dan 200 producten krijgen vanaf vandaag een extra label om aan te duiden dat ze niet onmiddellijk weggegooid hoeven te worden als de houdbaarheidsdatum overschreden is. De applicatie tegen voedselverspilling Too Good To Go lanceerde hiervoor een nieuw pictogram. Aan consumenten wordt gevraagd om via het principe ‘Kijk, ruik, proef’ hun zintuigen te gebruiken.