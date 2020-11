"Blokje Blokker": Blokker laat klanten mede-eigenaar worden

Klanten kunnen binnenkort mede-eigenaar worden van retailer Blokker. In samenwerking met een Nederlands fintechbedrijf wil Blokker het mogelijk maken dat klanten bij elke aankoop een percentage van het aandelenkapitaal in bezit krijgen. Dat bevestigt CEO Michiel Witteveen na eerdere berichtgeving over het plan ‘Blokjes Blokker’ door de Nederlandse zakenkrant het Financieele Dagblad.

Het plan ‘Blokjes Blokker’ wordt eind november gepresenteerd. Blokker werkt hiervoor samen met Bits of Stock, dat een platform ontwikkelt voor loyaliteitsprogramma’s van retailers. Bijzonder, want op die manier kunnen klanten (eenvoudig) fractionele aandelen bemachtigen in bedrijven.



Klanten kunnen er bij aankoop van producten in de winkel voor kiezen om een fractie van het aandelenkapitaal in bezit te krijgen, een ‘Blokje Blokker’ zodus. Daarvoor maakt Blokker gebruik van het loyaliteitsprogramma met de naam Blokker&Jij.

Spaarpunten

Via dat programma ontvangen klanten bij besteding van iedere 5 euro, online of in de winkel, 1 spaarpunt. Klanten kunnen punten binnen Blokker&Jij inzetten voor voordeelacties óf kiezen om ze in te zetten voor de Blokjes Blokker. Bij 20 spaarpunten kunnen klanten een Blokje Blokker, een certificaat van een aandeel, bemachtigen.

Indien Blokker winst maakt en dividend uitkeert, hebben Blokjes-houders ook recht op dividend. Het is nog niet bekend hoeveel van het aandelenkapitaal van Blokker uiteindelijk beschikbaar komt voor de Blokjes Blokker.

Jaren van verliezen

Het plan van de Blokjes Blokker komt uit de koker van de Nederlandse topman Michiel Witteveen, die de keten in april vorig jaar overnam. Hij sprak eerder de ambitie uit om de keten eind volgend jaar weer winstgevend te krijgen na jaren van aanhoudende verliezen.

Daarbij gaat Blokker op termijn mogelijk ook naar de beurs. Houders van Blokjes Blokker krijgen anders dan aandeelhouders geen zeggenschap over de koers van de onderneming.

Populariteit

Het klanten mede-eigenaar laten zijn van een winkelketen wint met name in de Verenigde Staten steeds meer aan populariteit. Zeker door de coronapandemie zijn meer particulieren begonnen met beleggen. Via deze strategie kunnen beleggers een portie van een aandeel kopen, bijvoorbeeld een kwart of een half.

Om de Blokjes Blokker verhandelbaar te krijgen, wordt naar verluidt gedacht over een notering van de certificaten aan een alternatieve beurs als de Nxchange, aldus het Financieele Dagblad nog.

Mega World

Blokker is niet meer aanwezig in België. De Belgische activiteiten werden overgenomen door de omstreden Nederlandse zakenman Dirk Bron, die de winkels ombouwde tot de discounter Mega World. Intussen werden twee voorlopige bewindvoerders aangesteld bij de keten, nadat de ondernemingsrechtbank een verzoek tot een gerechtelijk reorganisatieplan onontvankelijk had verklaard.