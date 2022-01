Bijna 1 op de 4 consumenten eet meer lokale producten sinds coronapandemie

In 2020 stelde het FAVV al vast dat consumenten zich voor aankopen steeds meer wenden tot de korte keten. En die trend heeft zich ook het afgelopen jaar voortgezet. Zo gaat een vijfde van de consumenten opnieuw meer winkelen in buurtwinkels, zoals kruideniers, bakkers en slagerijen. Aan de andere kant blijkt dat 14,2 procent van de consumenten aangeeft minder dan vroeger levensmiddelen te kopen in super- of hypermarkten.