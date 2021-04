Bij welk ziekenfonds sluit je het best aan?

Ziekenfondsen houden zich in de eerste plaats bezig met de (gedeeltelijke) terugbetaling van medische zorgen, zoals de kosten bij opname in een ziekenhuis, de kosten bij een bezoek aan de dokter en de kosten van medicamenten. Het gaat om een wettelijke opdracht, die bij alle fondsen dezelfde is. Wat je van ziekenfonds A terugkrijgt, moet je met andere woorden ook van ziekenfonds B ontvangen.

Voordelen

Daarnaast kunnen de fondsen wel degelijk ook eigen aanvullende verzekeringen en andere voordelen verstrekken aan hun leden. Die moeten ze financieren met eigen middelen. Om die reden vragen de ziekenfondsen ledenbijdragen of bijvoorbeeld een aparte prijs voor bijkomende ziektekostenverzekeringen. Hoe hoger de lidmaatschapsbijdrage, hoe meer je in principe van je ziekenfonds mag verwachten. Het loont wel de moeite om het aanbod eens goed te bestuderen, want waarom zou je extra betalen voor zaken die je niet nodig hebt?

Mogelijke extra’s

Lidgeld

Keuzevrijheid

Goed om te weten is dat je je mag aansluiten bij een fonds naar keuze. Het moet zelfs geen fonds in je buurt zijn: als je in Limburg woont, mag je gerust lid worden van een fonds in West-Vlaanderen of omgekeerd. Natuurlijk is het wel zo handig om eentje in de buurt te nemen, omdat het lokale kantoor altijd beter op de hoogte is van de lokale (semi-)medische dienstverlening.