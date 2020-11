Biersommelier proeft Belgische speciaalbieren uit de supermarkt: “Dit zijn de champagnes onder de bieren, maar wel spotgoedkoop”

Denderbelle/Lebbeke “Beginnen verkopen omdat we meer brouwden dan we konden opdrinken”: in het spoor van de korte keten bij brouwerij ‘t Kroontje

16 oktober Liefst één op vijf Vlamingen kiest sinds de coronacrisis vaker voor lokale producten. Dat voelen ook producenten in regio Dendermonde. In onze reeks rond de korte keten laten we u met ze kennismaken. Vandaag degusteren we de biertjes van brouwerij ‘t Kroontje, waar Dimitri Verbraekel nu in zijn eentje het levenswerk voortzet dat hij opstartte met Marc Verberckmoes. Die overleed twee jaar geleden. “Marc vervangen, zou niet goed voelen.”