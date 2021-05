Bierprijzen afgelopen jaar fors gestegen

De Belgische bierprijzen zouden het afgelopen jaar met 4,4 procent gestegen zijn. Dat is een opvallend verschil met de gemiddelde stijging van de voorbije tien jaar. Zo steeg de consumptieprijs de laatste tien jaar met 2,5 procent per jaar, terwijl de productieprijs met 1,7 procent per jaar steeg. Het afgelopen jaar - tussen maart 2020 en maart 2021 - lag die toename dus beduidend hoger. De stijging ligt bovendien hoger dan in de buurlanden Duitsland en Frankrijk.



Drankproducent AB Inbev verhoogde de bierprijs al op 1 april 2021 met gemiddeld 3,5 procent. Dat deed het bedrijf onder meer ten gevolge van de coronacrisis. Ook andere brouwers kondigden reeds prijsverhogingen aan. Die verhogingen zijn dan ook te merken in de supermarkten.