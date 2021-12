Bier wordt (weer) wat duurder. AB Inbev trekt vanaf 1 januari prijs van een pintje op

AB Inbev, de brouwer van Stella Artois en Jupiler, zal vanaf 1 januari 2022 zijn bierprijzen verhogen. “Er is een gemiddelde stijging van minder dan 1 cent per glas van 25 centiliter voor een vat in de horeca”, zo bevestigt woordvoerster Pascaline Van de Perre, die geen percentages wil noemen. Volgens onze eigen inschatting gaat het om een toename van zo’n 1,5 procent. Niet alleen café’s of restaurants zullen meer moeten betalen, ook aan de supermarkten rekent AB Inbev een prijsstijging door. “De prijs van een flesje Jupiler van 25cl stijgt bijvoorbeeld met € 0,02 voor de supermarkten”, zo klinkt het. Ook hier wil de bierbrouwer geen percentages kwijt, maar als de 2 cent integraal bij uw pintje in de supermarkt wordt gerekend, gaat het om een toename van zo’n 3,5 procent. Uit de inflatiegegevens van de FOD Economie blijkt dat de gemiddelde prijs van bier in ons land het afgelopen jaar al met 1,4 procent is gestegen. Op vijf jaar tijd is bier in ons land ruim 11 procent duurder geworden.