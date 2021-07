Besparen op je energiefactuur tijdens de zomer? Met deze tips lukt het

EnergieEnergie besparen associëren we vooral met de winterperiode, maar ook in de zomer ligt er een mooi besparingspotentieel voor het grijpen. Daarin vertolkt de zon niet zelden een hoofdrol. Mijnenergie.be geeft je tips om je energiefactuur zelfs in de zomer te doen dalen.

1. Breng de koelte in huis

Door de ramen of deuren aan weerszijden van de woning te openen, circuleert de lucht binnen. Wanneer je ’s nachts voor tocht zorgt, wijst de thermometer ’s morgens al snel enkele graden minder aan.

2. Droog je was buiten

De droogkast geldt als één van de grotere energieverslinders in de woning. De wasdraad en het wasrek vormen evenwel gratis alternatieven, met de zon en wind als natuurlijke droogbronnen. Probeer minder dringende was, zoals bedlinnen, uit te stellen tot zonnigere dagen.

3. Energiezuinige tuinverlichting

Tuinverlichting met ledlampen is al een stap in de goede richting, maar met tuinverlichting op zonne-energie bespaar je maximaal. Ze maakt ’s avonds gebruik van de energie die de zon overdag afgeeft. Uiteraard werken er vandaag ook heel wat andere toestellen volgens datzelfde principe, zoals bijvoorbeeld de gsm-oplader.

4. Maak je eigen airco

Met een airco verkrijg je snel de ideale temperatuur in huis. Hoewel de nieuwe toestellen een pak energiezuiniger zijn dan de oudere airco’s, hebben ze uiteraard nog altijd een effect op je energiefactuur. Het alternatief? Vul een fles met water en stop ze in de diepvries. Plaats de fles met ijs voor de ventilator en de koude lucht verspreidt zich in de woning!

Heb je een airco in huis? Lees hier hoeveel die aan verbruik kost.

5. Laat de zon binnen … of buiten

Op milde dagen in de zomer laat je de gordijnen best open, zodat de zonnestralen hun werk kunnen doen. Gaan de temperaturen al te snel de hoogte in, scherm dan alle vensters goed af met behulp van zonwering, gordijnen of rolluiken.

6. Zomerstand

Veel gezinnen laten de temperatuurregeling van de thermostaat het hele jaar door onaangeroerd. Daardoor treedt de verwarming op een frisse zomerochtend in werking. Een overbodige actie, aangezien die verkoeling deugd doet en de zon nadien de temperatuur de hoogte in stuurt. Pas het programma van je thermostaat daarom aan naar zomer. Bij oudere gas- of stookolieketels met twee modi doe je uiteraard best hetzelfde.

7. Ketelonderhoud

Een regelmatig ketelonderhoud draagt bij tot het rendement van je centrale verwarming. Je laat die klus best uitvoeren wanneer je de ketel niet nodig hebt. In de zomer dus. Je vermijdt daarmee in één beweging ook de piekperiode bij het begin van de herfst, wanneer we met z’n allen bij de loodgieter aankloppen. Beschik je over een oudere cv-ketel, dan valt de vervanging door een condensatieketel met een hoger rendement en lagere ecologische voetafdruk zeker te overwegen.

8. Vermijd sluimerverbruik

Veel toestellen blijven onnodig ingeschakeld. Typevoorbeelden zijn de laptop of spelcomputer. Dergelijke apparaten verbruiken niet alleen energie, maar geven ook warmte af in huis. Op hete dagen hebben ze dus een dubbel negatief effect. Lees hier hoeveel het kost om elektrische toestellen altijd in het stopcontact te laten.

9. Vergelijk je energiecontract

Het vergelijken van uw energiecontract met de actuele markttarieven is een klusje dat je eigenlijk best elk seizoen uitvoert. Door in te spelen op de verschuivingen op de energiemarkt kunnen veel consumenten een zaakje doen en al snel enkele honderden euro’s besparen!

