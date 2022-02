Benzineprijs klimt morgen naar nieuw record: 1,799 euro voor liter benzine 95

Tankstati­on in Lommel verhoogt prijs... omdat er te veel Nederlan­ders komen tanken

Een tankstation van Lukoil in Lommel, vlakbij de Nederlandse grens, verhoogt de benzineprijs... omdat er teveel Nederlanders komen tanken. Benzine is bij ons 30 à 40 cent per liter goedkoper dan in Nederland en daarvoor steken onze noorderburen graag de grens over. Gevolg: zeker in het weekend gevaarlijk situaties, met auto’s die op het fietspad staan aan te schuiven. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) vroeg dat het tankstation ingreep en Lukoil verhoogde tijdelijk de prijzen. Bekijk hierboven de volledige reportage.

10 februari