Benzine wordt goedkoper

Provincie Luxemburg Vlaamse tweedever­blij­vers doen vastgoed­prij­zen Ardennen door het dak gaan

29 maart Sinds het begin van de coronacrisis kopen nog meer Vlamingen een tweede verblijf in de Ardennen. De explosie van de huizenprijzen is navenant, met op een jaar tijd prijsstijgingen tot 37 procent. Vooral het noorden van de provincie Luxemburg is gegeerd. De lokale bevolking ziet het met lede ogen aan. “Voor onze jongeren wordt het uiterst moeilijk”, zei Vincent Dumoulin, notaris in het landelijke Érezée, in het debatprogramma C’est pas tous les jours dimanche op RTL-TVI.