Benzine tanken zaterdag iets goedkoper

Stroomfac­tuur werd in 2020 bijna 60 euro goedkoper, aardgasfac­tuur bijna 160 euro

4 mei De jaarfactuur voor elektriciteit van een gemiddeld gezin in Vlaanderen is in 2020 bijna 60 euro lichter geworden. De aardgasfactuur zakte gemiddeld bijna 160 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Creg.