Benzine tanken wordt duurder

Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt daar vanaf dinsdag maximaal 1,5880 euro per liter aan de pomp voor. Dat is 1,4 cent per liter meer dan nu. De maximumprijs voor benzine 98 (E5) komt op 1,6680 euro per liter te liggen, of een stijging met 1,6 cent per liter.